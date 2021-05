Non sarà una partita come le altre quella tra, che si giocano lain novanta minuti., osservato speciale come (se non di più) le stelle Ronaldo e Ibrahimovic: perché dai suoi guantoni passano le ambizioni europee e il suo stesso futuro. I riflettori sono inevitabilmente puntati su di lui per la sua situazione contrattuale e un rinnovo che non decolla, con i bianconeri che sono i primi indiziati per assicurarsi il classe '99 in caso di cambio d'aria, ma la vicenda Gigio ha confini più ampi e al suo interno raccoglie più storie rispetto alla sola trattativa con il Diavolo.- Cresce l'attesa anche per vedere quale sarà la reazione dopoprima dell'ultima sfida di campionato con il Benevento: un confronto acceso, nel quale, portando anche Gigio a delle. "E' motivato, come tutti" ha assicurato Pioli alla vigilia della Juve. Fare quadrato attorno al proprio giocatore è stato il logico e conseguente accorgimento avuto dal Milan e non a casoè intervenuto in prima persona per ribaltare i contorni della situazione, opponendo al dialogo il 'silenzio': "". Troppo importante la posta in palio, troppa la pressione per questioni esterne al campo messa sulle spalle del ragazzo. Troppi, anche, i nodi di una trattativa che non ha dato nel corso delle ultime settimane segnali di sblocco, nonostante Donnarumma in realtà nell'incontro con i tifosi si fosse lasciato andare a una frase decisa: "".- Una dichiarazione importante, eppure nulla si è mosso con il Milan che(rispettivamente 6 milioni di euro +1 di bonus netti a stagione per cinque anni e 7 milioni +1 di bonus sempre per un quinquennale)(7+1 per due anni),. Cifre importanti, ancor di più quelle che potrebbe mettere sul piatto laper assicurarsi quello che è identificato urbi et orbi come l'erede naturale die destinato a guidare i pali della Nazionale per i prossimi 15 anni. Neanche per i bianconeri, tuttavia, è tutto in discesa: anche dalle parti della Continassa si devono tirare le somme e fare i conti con il bilancio, senza dimenticare unche senza cessione occupa i pali e uno spazio salariale già importante, 7 milioni a stagione che sarebbero abbondantemente troppi per un secondo portiere.. Quella che Juve e Milan si giocano in novanta minuti, tra il caos Superlega e introiti che farebbero la differenza non solo per il futuro di tanti, da Pirlo e Ronaldo fino ad arrivare a Donnarumma. Che stasera scende in campo allo Stadium, con gli occhi di tutti addosso: perché comunque vada, questa sarà la sua notte, una notte che può decidere il futuro suo e delle due squadre che se lo contendono.