Se cinque giornate di campionato fanno registrare già un più tre della capolista sul Milan, più cinque sulla Juventus, più sette sul Napoli - ovvero tutte le squadre che avevo messo, anche se in diverso ordine, nei primi quattro posti della classifica finale - significa non solo che c’è chi viaggia a punteggio pieno, ma che tutte le altre vanno a scartamento ridotto.Troppo presto, si dirà. Purtroppo, per chi insegue, non è così.(a Cagliari sarà in emergenza). Contro il Verona, la prestazione è stata largamente insufficiente, gli equivoci tattici persistono (la difesa a tre non fa per Pioli), Leao è uno splendido solista (ma solista), Giroud non ha cambi.. Anzichè puntare tutto sullo scudetto - come dovrebbe -, Allegri si è limitato a constatare che l’obiettivo finale è arrivare nei primi quattro, un traguardo che, seppure a fatica, raggiunse anche Pirlo. Ma se è così, perché la Juve paga Allegri sette milioni di euro all’anno? Per arrivare quarti, basta uno che costi un terzo.(rigore sbagliato a meno di venti minuti dalla fine), ma anche se fossero arrivati i tre punti, il Napoli sarebbe stato lontano cinque lunghezze dall’Inter, figurarsi adesso che è sette. Anche se, a mio pare, il gioco sta migliorando, i rapporti interni, quelli tra Garcia e la squadra, si stanno deteriorando. Un disagio palpabile e fastidioso che complica, e di molto, il lavoro dell’erede di Spalletti.