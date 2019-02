Joao Felix, centrocampista offensivo del Benfica, ha espresso il desiderio di voler giocare con Cristiano Ronaldo, stella della Juventus. 19 anni, autore di 6 gol in 12 partite, paragonato a Rui Costa, secondo As è finito nel mirino del Real Madrid, che lo segue da quando, due stagioni fa, brillò in Youth League contro i giovani di Guti.



Clausola da 120 milioni di euro, sotto contratto sino al 2023, il Benfica vuole blindarlo alzando la clausola a 200 milioni. Oltre a Juve e Real, anche Milan, Bayern, West Ham, Monaco, PSG, Barcellona, Atletico e Dortmund sono interessate al classe '99 portoghese.