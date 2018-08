L'estate dei grandi colpi non sta, almeno per ora, portando buone notizie in casa. Il centrocampista serbo dopo un Mondiale di Russia non entusiasmante è tornato ad allenarsi con la suarimanendo, almeno per ora, al centro di numerosi rumors di mercato. Rumors conditi da gialli e polemiche, come il ritardo di un giorno sul programma delle visite mediche dovuto a un aereo perso per colpa del traffico di Belgradoiniziata fra gli agenti del giocatore, i club interessati e il patronsono i tre club rimasti in corsa per "il Sergente" dopo la chiusura del mercato inglese che ha di fatto bloccato le velleità del Manchester United.e, soprattutto vuole che la stiuazione si chiarisca nel più breve tempo possibile.- La Lazio, infatti, non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio di Milinkovic-Savic e vuole darsi almeno una settimana di tempo per poter provare a reinvestire sul mercato la cifra che incasserebbe dalla cessione del serbo. Per questo, secondo Repubblica,Con buona pace di Juve, Milan e Real che coltivano l'idea dell'acquisto da tanto, forse troppo, tempo.