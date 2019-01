Milan e Juventus sono pronte a sfidarsi in campo tra poco più di 24 ore per aggiudicarsi il primo vero titolo italiano della stagione 2018/2019, la Supercoppa nell'insolito scenario di Jeddah e dell'Arabia Saudita. Ma la rivalità tra rossoneri e bianconeri potrebbe spostarsi presto anche sul mercato per uno dei migliori talenti in circolazione. Parliamo di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia, sul quale non va dimenticato nemmeno l'interesse dell'Inter, soprattutto dopo l'arrivo di Beppe Marotta, che alla Juve aveva l'abitudine di prenotare con largo anticipo la meglio gioventù del nostro calcio.



JUVE AVANTI, MA... - Il Milan guarda al futuro e a profili che possano soddisfare sia il piano di ricostruzione di Elliott, sia rispettare i rigidi paletti del Fair Plat Finanziario, ossia giovani di prospettiva che rappresentino un investimento nel lungo periodo, anche sotto l'aspetto economico in caso di futura cessione. Playmaker ma anche mezzala accostato più volte al concittadino Andrea Pirlo, Tonali è da sempre tifoso rossonero e rappresenterebbe idealmente l'alternativa futuribile a Lucas Biglia nel suo ruolo. Al momento la Juve risulta avanti, forte di rapporti consolidati col Brescia e di un'intesa di massima di lasciare il ragazzo nella sua attuale squadra anche in caso di promozione in Serie A, ma l'inserimento improvviso del Milan potrebbe scatenare un nuovo duello. Non sul campo, non a Jeddah, ma sul mercato.