Juve-Milan, in campo due attaccanti rivelazione di questa stagione, Kean – 4 gol in 4 gare – e Piatek – a quota 20 reti. La sfida tra i due si preannuncia interessante: nel duello del gol comanda il 2000 bianconero a 3.25, a 4.20 il pistolero milanista, lo stesso numero di gol tra i due è a 1.80. Possibilità di una doppietta per entrambi, a 9 quella di Kean, a 15 la doppia firma di Piatek.