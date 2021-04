La Juve e il Milan, alla fine, potrebbero davvero completare l'operazione di scambio tra Federico Bernardeschi e Alessio Romagnoli. Perché conviene a tutti. Anche a Mino Raiola. Ma in questo momento la trattativa è in stand-by, perché il club rossonero preferisce aspettare di vederci chiaro attorno al caso Gigio Donnarumma: la manovra bianconera non è stata gradita.