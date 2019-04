Brutta notizia per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Al 26esimo minuto della sfida contro il Milan, Emre Can è stato costretto a uscire per un problema alla caviglia, con Sami Khedira entrato al suo posto. Paura e ansia in vista del match contro l'Ajax, in programma martedì, per la Vecchia Signora. Il centrocampista tedesco è entrato subito negli spogliatoi.