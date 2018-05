Aldo Serena , centravanti che ha indossato le maglie sia della Juventus sia del Milan e oggi apprezzato opinionista tv, ha parlato ai microfoni di Leggo alla vigilia della finale di Coppa Italia. " La Juve è la favorita - le sue parole - Allegri ha il 60% di aggiudicarsi la quarta coppa consecutiva. I rossoneri hanno comunque delle qualità per mettere in difficoltà la Juve . Se il Milan saprà tenere i ritmi alti, con pressing efficace, soprattutto nella zona nevralgica, allora la Juve potrà avere delle difficoltà. Le qualità tecniche dei rossoneri non si mettono in discussione - ha concluso - ma il gap con la squadra di Allegri è ancora ampio”.