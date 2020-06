Maurizio SarriA meno di sorprese dell'ultimo momento è questa la notizia alla vigilia di Juve-Milan. Come appreso da Calciomercato.com, il centrocampista bosniacocon Sami Khedira in panchina. Al netto delle tante voci di mercato che lo hanno riguardato in questi mesi, Sarri conta ancora molto sull'ex centrocampista della Roma per questo finale di stagione. "Un grande giocatore può sbagliare una partita - le parole del tecnico bianconero a Sky un paio di giorni fa -, come l'hanno sempre sbagliata anche altri grandi calciatori in passato, ma dopo rialza la testa e non perde fiducia nei suoi mezzi. Pjanic è d'accordo con me, mi sembra abbia fatto un buon percorso dal punto di vista mentale. L'ho visto molto bene".e dopo che Mire aveva salutato la stagione sedendo in panchina contro l'Inter.La vigilia alla Continassa è stata caratterizzata dalla pioggia. Pochi tifosi davanti ai cancelli del centro tecnico bianconero con Cristiano Ronaldo che come sempre è stato tra i primi ad arrivare, poco dopo le 13, quasi tre ore prima dell'inizio della seduta diretta da Maurizio Sarri. Prima dell'arrivo dell'allenatore bianconero alSpera ancora in un posto tra i convocati Aaron Ramsey, che negli ultimi giorni si è allenato a parte: lo saprà domani dopo la rifinitura, quando Sarri diramerà la lista dei convocati. Questa sera niente ritiro per i bianconeri: dopo l'allenamento il gruppo è tornato a casa e si ritroverà al centro tecnico domani mattinata per la rifinitura. Poi riposo al J Hotel e riunione tecnica prima di partire per l'Allianz Stadium, 96 giorni dopo la vittoria sull'Inter.L'unico dubbio di Sarri riguarda Cuadrado: il colombiano è in ballottaggio con Danilo in difesa sulla destra ma potrebbe essere speso anche come esterno offensivo per completare l'attacco con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.. Finalmente ci siamo, il pallone torna a rotolare.@lorebetto