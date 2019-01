La direzione di gara di Banti in Juventus-Milan continua a far discutere. Il fischietto livornese viene criticato soprattutto per non aver rivisto al VAR l'ultimo contatto tra Conti ed Emre Can nell'area della Juventus. I tifosi bianconeri protestano per un mani di Zapata nell'area rossonera: in generale la direzione di Banti (che si ritirerà a fine stagione) non mette davvero d'accordo nessuno. Anche i quotidiani in edicola analizzano in maniera molto diversa i vari episodi. Ecco i voti dei quotidiani in edicola questa mattina:



Tuttosport: 6,5



Gazzetta dello Sport: 5



Corriere dello Sport: 6