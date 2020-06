La musica c'è. Ma è più bassa del solito. Fuori dallo Stadium si sente appena. E fuori dallo Stadium non c'è praticamente nessuno. Un po' come era capitato lo scorso 8 marzo in occasione di Juventus-Inter. Ora da Milano è la squadra rossonera a recar visita alla formazione di Maurizio Sarri, non in campionato ma in Coppa Italia, sempre a porte chiuse. Sbarrate ben oltre i cancelli dello stadio bianconero, perché per evitare assembramenti dalla Questura è arrivata la decisione di bloccare le vie stradali e pedonali che portano all'ingresso dello stadio a partire dalle 19: chi è arrivato prima, si può godere l'attesa dei pullman, roba per una manciata di tifosi curiosi e un solo striscione. Sono due quelli del Milan, necessari per spalmare in sicurezza tutta la truppa rossonera. Ne basta uno per la Juve, anche perché staff tecnico e dirigenza si muovono in autonomia arrivando con mezzi propri allo Stadium. Poi arrivano a piedi invece i ragazzi della Primavera bianconera, chiamati a fare da raccattapalle. E nel silenzio, scivola via il prepara dello Stadium. Con Juventus-Milan che comincia con un minuto di altro silenzio, ben più intenso e significativo: così si ricordano i 34.223 morti di Covid-19 in Italia fino a oggi. E anche per loro, in silenzio, il pallone può tornare a rotolare.



L'INGRESSO - Ma prima, si cambia. Anche nelle piccole cose. L'ingresso dei protagonisti in campo avviene in maniera separata. Prima la quaterna arbitrale. Poi tutto il Milan. Infine la Juve. E poi tutti insieme, in cerchio, in silenzio per un minuto.



