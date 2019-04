Oggi è il giorno del giudizio per Mario Mandzukic. Il Procuratore federale Giuseppe Pecoraro ha chiesto l'utilizzo della prova televisiva per sanzionare il calcio dato dall'attaccante croato della Juventus al difensore del Milan, Alessio Romagnoli nel finale dell'anticipo di campionato giocato sabato a Torino.



Ieri il designatore della Serie A, Rizzoli ha spiegato che "evidentemente il Var (Calvarese) non l'ha ritenuta una condotta violenta e per questo non ha segnalato all'arbitro (Fabbri)".

Invece se l'episodio fosse sfuggito anche al Var e quindi non presente nel referto degli ufficiali di gara, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dovrà valutare la prova tv. In giornata arriverà il verdetto: Mandzukic rischia fino a 4 giornate di squalifica per condotta violenta di particolare gravità.



Intanto il presidente dell'Aia, Nicchi si starebbe convincendo a dare il permesso agli arbitri di spiegare le proprie decisioni dalla prossima stagione: non rilasciando interviste, ma con un report scritto.