Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport del futuro di Gonzalo Higuain ammettendo che ancora non sono arrivate offerte ufficiali né del Milan né del Chelsea. Bianconeri e rossoneri stanno portando avanti i discorsi per un possibile scambio tra Higuain, Caldara e Bonucci ma ancora manca l'accordo sulle valutazioni dei calciatori. La Juve vuol cedere Higuain per almeno 60 milioni, cifra che il Milan può racimolare soltanto cedendo i vari Andre Silva, Carlos Bacca e Nikola Kalinic.