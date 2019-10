Domani, martedì 29 ottobre, inizia la vendita dei biglietti per Juve-Milan, in programma il 10 novembre all'Allianz Stadium. Questo il comunicato del club bianconero:



"Iniziano domani le fasi di vendita dei tagliandi, che riguarderanno dapprima i Juventus Member.



Per loro, nei giorni di vendita riservata, sono state studiate tariffe speciali, valide appunto solo in questa specifica fase.



Ecco il calendario.



Dalle 10:00 alle 23:59 di martedì 29 ottobre solo J1897 Member

Dalle 10:00 alle 23:59 di mercoledì 30 ottobre vendita estesa anche ai Black&White Member"