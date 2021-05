Non solo Donnarumma: la Juventus apprezza un altro calciatore del Milan. Come si legge su Tuttosport, i bianconeri pensano al difensore Romagnoli come ipotesi per il dopo-Chiellini. Ma non c'è ancora stato alcun passo concreto, né con il giocatore, né con il Milan con cui è sotto contratto fino a giugno 2022.