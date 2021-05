Juventus-Milan non è solo il big match della 35a giornata di Serie A, quello che può decidere una stagione, ma anche la sfida tra due attaccanti che hanno fatto del gol la loro ragione di vita come Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Un duello che promette di infiammare l’Allianz Stadium soprattutto sulla sponda juventina con il portoghese ormai lanciato verso il titolo di capocannoniere della Serie A e a una sola rete da quota 100 gol in maglia bianconera. Un traguardo che secondo i betting analyst ha ampie possibilità di tagliare proprio contro il Milan; un suo gol, infatti, si trova in quota a 1,75 mentre una rete del suo avversario, quel Zlatan Ibrahimovic che non segna dallo scorso 21 marzo contro la Fiorentina, vale 2,20 volte la posta. Anche i bookmaker, quindi, vedono nei due fuoriclasse i giocatori con la maggiore possibilità di andare in rete: ma se per Cristiano Ronaldo anche la doppietta non sembra impossibile, in quota a 4, meno probabile sembra sia Ibrahimovic a centrarla tanto che l’eventualità si trova a 7. I due, in ogni caso, avranno sulle spalle tutto il peso dell’attacco: non solo bomber ma anche assist-man all’occorrenza tanto che per stanleybet un passaggio vincente da parte di uno dei due vale 6 volte la posta per entrambi. Juventus-Milan è pronta ad accendersi e con le essa i suoi protagonisti annunciati, Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic.