E' tornato il calcio, sono tornate le polemiche, sono tornati gli sfottò social. Nel mirino i due episodi da moviola di ieri: il rigore dato alla Juventus, che c'era, e l'espulsione a Rebic. E subito nella mente dei tifosi non di fede bianconera si è viaggiato con i ricordi: il fallo di Pjanic, il tocco di mano di Alex Sandro in un altro Juve-Milan, un'entrata di Mandzukic su Romagnoli... E anche qualche presa in giro, come le parole postate da diversi tifosi, messe in bocca a un Ministro fittizio: "Abbiamo voluto che il calcio riprendesse da un rigore a favore della Juve per dare un senso di ritorno alla normalità".