"Ieri sera ha funzionato tutto bene". Il Ministro dello Sport Spadafora è soddisfatto di quanto visto in Juve-Milan. "Ci siamo arrivati con un percorso molto complicato e difficile - dichiara a Sky Sport -, ricordando sempre che lo sport non è soltanto il calcio e il calcio non è solo la Serie A. Siamo solo agli inizi: speriamo che i protocolli stabiliti possano dare tutte le garanzie necessarie".