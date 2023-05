C'è uno spettatore d'eccezione per Juventus-Milan, gara che chiude il 37esimo turno di Serie A: come rivela Dazn, l'ex tecnico bianconero Antonio Conte, al momento libero dopo la fine dell'esperienza al Tottenham, si è fatto pizzicare sugli spalti dell'Allianz Stadium in occasione del big match di giornata.



INDIZIO? - Ricordiamo che la famiglia dell'allenatore risiede a Torino, dunque non è così strano vederlo, anche considerando la sua fede calcistica sviluppata in tanti anni in bianconero, anche da giocatore. Tuttavia, le recenti incomprensioni sul fronte Allegri possono dare adito a qualche dietrologia sul futuro della panchina della Vecchia Signora.