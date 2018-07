Secondo quanto appreso da Calciomercato.com c'è un intoppo nell'affare tra Milan e Juventus che vede coinvolti Higuain , Bonucci e Caldara . Le difficoltà sono connesse ai costi legati all'attaccante ex Napoli. Per il cartellino del centravanti servono 60 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti 8 milioni a stagione di ingaggio per 4 anni. Higuain è un classe '87. A queste condizioni difficilmente i rossoneri chiuderebbero per l'argentino. L'idea della società meneghina è di definire lo scambio Caldara-Bonucci per poi valutare se affondare o meno il colpo per Higuain . Molto dipenderà da eventuali cessioni nel reparto offensivo (Bacca, Kalinic , Andre Silva). La Juventus , dal canto suo, non è convinta di cedere Caldara , tantopiù se nell'affare non dovesse rientrare Higuain , che invece i bianconeri hanno bisogno di dar via. Per la Juve Higuain è fondamentale: senza di lui, per i bianconeri, l'operazione al momento non si fa. Le parti stanno ancora trattando per trovare un punto d'incontro.