Quindi ci si rende conto che la Juve pure vincendo potrebbe rischiare di non partecipare alla competizione europea regina, mentre il Milan rientrando nei ranghi imposti da Ceferin pure da quinta classificata potrebbe persino ritrovarsi nell'Europa che conta. In realtà appare molto difficile che possa finire così. Non per quel che riguarda il risultato di Juve-Milan, resta una partita da tripla. Quanto per una Champions che senza Juve, Real e Barcellona per una questione di principio finirebbe per perdere un bacino di utenti /(quindi di soldi tra sponsor e diritti tv) troppo grande per essere sottovaluto.Tra carte e cartacce, penali e cavilli, non è ancora chiaro se la stessa Superlega sia da ritenersi effettivamente dissolta essendo rimasti un numero di club fondatori al di sotto del minimo, che dovrebbe essere di quattro: abbastanza per resistere fino al dietrofront proprio del Milan, almeno in parte annunciato negli scorsi giorni ma pur sempre l'ultimo ad arrivare.Resta quindi una guerra aperta che infiamma ulteriormente l'asse Juve-Milan proprio alla vigilia della delicatissima partita di domani sera. Uno spareggio Champions. Che di sicuro non finirà nei 90 minuti più recupero dello Stadium.