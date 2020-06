Mancano meno di 10 giorni al ritorno in campo della Juventus. Se il governo avvallerà la richiesta della Lega, la Juventus riprenderà il cammino dalla Coppa Italia, con la semifinale di ritorno contro il Milan. All’andata, a San Siro, Cristiano Ronaldo pareggio il risultato salvando i suoi compagni, questa volo lo scenario si presenta ben diverso. I bianconeri ritroveranno Chiellini e Khedira, mentre i rossoneri dovranno fare a meno di diversi punti cardine della loro formazione, tra squalifiche ed infortuni, come Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo. A proposito di squalificati, alcuni giocatori della Juve che devono stare attenti per non rischiare di saltare l’eventuale finale. I diffidati, infatti, sono tre: Ramsey, Matuidi e Higuain, in forte dubbio a causa di risentimento muscolare subito nell’allenamento odierno.