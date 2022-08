La Juventus ha scelto Arek Milik come nuovo rinforzo per l'attacco. La pista Depay stava andando per le lunghe perché mancava l'accordo tra l'olandese e il Barça per la risoluzione del contratto, così i bianconeri hanno virato sul polacco ex Napoli. Arriva dal Marsiglia in prestito per 2 milioni di euro tra parte fissa e bonus con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Per il giocatore è pronto un contratto fino al giugno 2026 con ingaggio di poco superiore ai 3 milioni netti.



LA PRIMA GIORNATA BIANCONERA DI MILIK



15.47 - Milik è arrivato nella sede bianconera, a breve andrà al J Medical per le visite mediche: il VIDEO dell'arrivo e l'entusiasmo dei tifosi



15.22 - L'attaccante polacco è appena atterrato a Torino per la prima giornata da giocatore bianconero.