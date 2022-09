La prima di Milik è Vlahovic. E in una gara non banale. La nuova coppia, insieme, contro Ramos, Marquinhos e kimpembe. Ma come sono andati? Il campo ha raccontato di giocatori che possono giocare insieme, ma che sono lontani dalla giusta affinità. La soluzione più percorribile, oltre che prevista, è vederli alternati, insieme semmai per alcuni spezzoni di gara. Con Milik come spalla di Vlahovic, anche e soprattutto in attesa del recupero di Angel Di Maria prima e Chiesa poi.