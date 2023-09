Arkadiusz Milik, match winner della sfida tra Juventus e Lecce, ha parlato così a DAZN al termine della partita.



GOL - "Molto importante perchè ci ha dato la vittoria, era importante che dopo la sconfitta siamo riusciti a prendere 3 punti. Contento per il primo gol dell'anno mi dà fiducia".



PRIMO TEMPO - "Abbiamo fatto fatica, ma a volte ci sono partite così l'importante era vincere, non c'era cosa più importante. Dobbiamo ancora migliorare e lo faremo ma ci vuole tempo. A casa non possiamo perdere punti".



SPAZIO IN ROSA - "Quest'anno tanta concorrenza, ci sono giocatori forti davanti. Io faccio il mio, se il mister mi fa giocare devo dare il massimo, mi concentro su di me e non guardo gli altri".