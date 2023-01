Il percorso di Arek Milik in bianconero è destinato a durare ancora a lungo. Ma solo nei prossimi mesi verrà presa una decisione finale da parte del club bianconero, con la Juve che può vantare un diritto di riscatto per 7 milioni di euro più 2 di bonus dopo averne pagati 1,6 complessivamente tra quota fissa e bonus per il prestito concordato col Marsiglia. Rassicurazioni in ogni caso incassate dal suo entourage, attualmente la Juve è assolutamente soddisfatta delle prestazioni e degli atteggiamenti del polacco.