Prime parole in bianconero per Arek Milik, nuovo attaccante della Juventus che ha parlato ai media ufficiali della società:



"Sono molto emozionato, ho firmato con una grande squadra, una delle più grandi che esistano. Sono tornato in Italia, sono molto felice. Sono un attaccante, arrivo in una squadra che ha un modo di giocare ed elementi forti, spero di migliorare insieme ai nuovi compagni. In Francia? E' stato un cambiamento importante, una bella esperienza, ma mi mancava la Serie A. Ho scelto il 14 perché altri erano occupati e perché era il numero di Henry".