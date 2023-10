Arek Milik, attaccante della Juve, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Torino:



"Gol importantissimo, ci ha portato ad avere più calma. Ci ha dato tempo per rilassarci un po'. Non ero al top della condizione ma la squadra sta bene e questa vittoria è importantissima".



MILAN VICINO - "Guardiamo solo a noi, non ci concentriamo sulle altre. È l'unica strada per fare bene. Possiamo sempre migliorare, soprattutto a livello di gioco e nella fase offensiva. Ma siamo contenti per questa vittoria e guardiamo avanti. Classifica? Pensiamo a noi stessi prima di dire qualcosa, la stagione è lunghissima".