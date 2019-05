La Juve ci prova per Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che è al centro di una querelle tra agenti. Come scrive LaLazioSiamoNoi.it, i bianconeri stanno lavorando con Jorge Mendes come intermediario per ammorbidire la posizione di Lotito, cosa che non ha fatto piacere all'agente del serbo, Mateja Kezman, che vuole occuparsi in prima persona del suo eventuale passaggio alla Juve.