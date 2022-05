La Juventus ha scelto e farà di tutto per riportare in Italia Paul Pogba. Il centrocampista francese è uno svincolato di lusso, ma nel caso in cui il club bianconero non dovesse convincerlo a tornare a Torino, ha già pronto un piano b, anch'esso di non semplice gestione. Piace tanto, infatti anche Sergej Milinkovic-Savic, ma sarà difficile trattare con Lotito, che dal canto suo chiede 70 milioni di euro, troppi secondo la Juve.