Nel week end ci sarebbe stato un contatto tra Beppe Marotta e Claudio Lotito, oggi, invece, nel ritiro della Lazio, dovrebbe esserci un incontro tra l’allenatore Simone Inzaghi e il direttore sportivo Igli Tare. Appuntamenti diversi, ma il tema è unico: si parlerà della posizione di Sergej Milinkovic-Savic, gioiello biancoceleste su cui la Juventus fa sempre più pressione. Tutto sarebbe subordinato alla cessione di Miralem Pjanic, da cui i bianconeri ricaverebbero parte dell’investimento, ma in attesa che la situazione si sblocchi i bookmaker dicono la loro e credono a un altro grande colpo della dirigenza juventina. Sul tabellone Sisal Matchpoint il futuro del centrocampista serbo è in bilico tra la permanenza a Roma (data a 2,25) e il trasferimento alla Juve, reputato la seconda opzione più probabile e piazzato a 2,75. Al momento, non si parla di altre possibili trattative né tantomeno ci sono alternative concretamente realizzabili secondo i bookmaker: lo United è a 9,00, a 12,00 c’è il PSG e a 26,00 Chelsea e Manchester City.