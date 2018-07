La Juve e il Manchester United non mollano Milinkovic-Savic ma come riporta Tuttosport, i costi dell'operazione siano ancora proibitivi visto che Lotito continua a chiedere 150 milioni di euro per il cartellino del calciatore. L'arrivo del serbo ad Old Trafford, tuttavia, potrebbe aiutare i bianconeri ad arrivare a Pogba valutato tra i 70 e gli 80 milioni di euro dallo United.