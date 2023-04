Un po' obiettivo numero uno, un po' nemico pubblico numero uno. Per la Juve è tutto questo Sergej Milinkovic-Savic. Uno che il club bianconero insegue ormai da diverse stagioni, tenendo sempre vivo il canale con Mateja Kezman senza però essere mai riusciti ad arrivare all'ultimo stage, quello della trattativa con Claudio Lotito. Così, nel frattempo, il centrocampista serbo continua a fare la differenza con la maglia della Lazio, spesso e volentieri contro la Juve: quello segnato all'Olimpico è il terzo realizzato ai bianconeri. In campo quindi è spauracchio anzi nemico pubblico, confermando la sua capacità che in altri contesti e in altri giocatori non è sempre stata trovata, pur volendo ambire ad altri lidi non è mai diminuito impegno e rendimento di Milinkovic-Savic. Che ancora adesso, quando mancano 15 mesi alla scadenza del suo contratto, continua a concentrarsi sul campo e sugli obiettivi della Lazio, pure la Juve se n'è accorta. Rimandando a fine stagione discorsi di mercato e lasciando ai suoi agenti i dettagli di un rinnovo di contratto che è tormentone sempre in voga: prolungamento o no, clausola rescissoria o no.

LA JUVE – Per qualche giorno si parlerà ancora della mano di Milinkovic su Alex Sandro (“Ho appoggiato la mano, ma non era una spinta enorme. Se gli arbitri hanno detto che non era fallo, chiudiamola qui”), da molto più tempo si parla delle mani della Juve su di lui. Molto più che una semplice intesa di massima era stata trovata a più riprese tra il club bianconero e i suoi agenti, ancora nella passata stagione però la Juve ha preferito puntare tutto sul ritorno di Paul Pogba piuttosto che far entrare nel vivo una complicata trattativa con Lotito: l'entourage di Milinkovic era sicuro di poterlo spostare per una cifra molto più bassa rispetto a quella sperata per anni e vicina o vicinissima ai 100 milioni, ma non è stato sufficiente. Ora la Juve è in altre faccende affaccendata, soprattutto fuori dal campo, che vincolano programmazione di mercato e pure i rinnovi più importanti come quello di Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Tra gli obiettivi principali però resiste Milinkovic, ma servirebbero condizioni ideali che finora non si sono mai sposate con quelle delle Lazio, molto più propensa a metterlo all'asta sul mercato internazionale piuttosto che ad accontentare la voglia di Juve (che c'è stata a lungo e probabilmente c'è ancora) di Milinkovic Savic. “Aspettiamo fine stagione”, dice lui a proposito del rinnovo ed è così per tutto. Per la Juve intanto è incubo in campo e sogno sul mercato.