Durante il mercato estivoin prestito, per poi restare alla, società nella quale è cresciuto attraverso lo step dell'allora Under 23 (ora Next Gen), fino ad arrivare alla terza stagione in prima squadra. Una volta chiuso il mercato estivo, per il classe 2003 di Pinerolo, complici una stagione senza coppe europee e un centrocampo nel quale Fabio sembrava una delle ultime scelte nelle rotazioni diDa agosto a oggi, fermato per positività al test antidoping,, travolto dal caso scommesse e squalificato per sette mesi. Se aggiungiamo qualche infortunio e l'avvio di stagione non entusiasmante da parte di Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, ecco che, tanto da meritarsi, molto probabilmente, una maglia da titolare nel big match di domenica sera con ilA gennaio,, per uno o due colpi a centrocampo (si parla soprattutto diThuram, con Hojbjerg e Fabiàn Ruiz come alternative), con il risultato che i prossimi due mesi e mezzo per Miretti costituiranno un banco di prova importantissimo. Il numero 20 della Juve, considerato da Allegri quasi un alter ego di Fagioli (difficile vederli in campo insieme)e per provare a sfatare finalmenteche, in 54 partite ufficiale in bianconero, non è ancora riuscito a segnare.