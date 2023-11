Hans Nicolussi Caviglia è sceso in campo all'Allianz Stadium per il riscaldamento prima del match contro il Cagliari. Il centrocampista classe 2000 non ha ancora avuto modo di esordire in stagione, ma, stando a quanto riferito da DAZN, infatti, può avere quest'oggi la sua occasione. Pochi minuti fa Fabio Miretti avrebbe accusato un leggero mal di schiena, e non è escluso che possa dare forfait al fischio d'inizio. Al suo posto, appunto, scenderebbe in campo Nicolussi Caviglia.