Alla Juventus, mattina di visite mediche per Fabio Miretti, infortunatosi ieri a Salerno. Il centrocampista italiano classe 2003, infortunatosi alla caviglia nel finale del primo tempo nel posticipo vinto ieri sera sul campo della Salernitana in campionato, questa mattina si è presentato in stampelle al JMedical per sottoporsi agli esami strumentali del caso. Nelle prossime ore è atteso un comunicato sulle sue condizioni da parte del club bianconero, ma le prime impressioni parlano di una forte contusione.