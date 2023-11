Il primo gol, subito pesante. Fabio Miretti ha dovuto aspettare tanto per trovare la prima rete con la maglia della Juventus, ma ha scelto una notte speciale per festeggiare. Quella della partita contro la Fiorentina, una delle gare più sentite dalle due tifoserie. Un gol che era stato "invocato" in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, l'allenatore che tanto si è speso in questi anni per il centrocampista classe 2003. Che in estate avrebbe potuto lasciare i bianconeri, con Salernitana e Monza che lo avevano chiesto, ma la Juve ha un piano diverso in mente per lui...