Tra i giocatori della Juventus che potrebbero partire in estate c'è. Il centrocampista classe 2003 è uno degli osservati speciali di Massimiliano Allegri durante la tournée in America, in queste settimane l'allenatore valuterà se tenerlo in rosa e poi prenderà una decisione insieme al ragazzo e alla società. Le soluzioni non mancano, come racconta lo stesso Miretti a Tuttosport: "Ora penso alle due amichevoli con Milan e Real Madrid, poi quando tornerà dall'America decideremo quale sarà il percorso migliore.".- "L'anno scorso avevo iniziato tardi la stagione per gli impegni con la Nazionale, quest'anno è bello fare la prima tournée con la Juve.e i suoi consigli per me sono uno stimolo a crescere; nella stagione scorsa mi ha dato spazio e responsabilità che io ho cercato di ripagare i campo".- "Poco dopo l’infortunio, nella seconda metà della stagione; poi ho alternato alti e bassi ma rimanendo sempre sereno".- "Ioper abbassarmi e avanzare tra le linee, mi piace anche svariare dentro il campo e giocare con i compagni".- "Ancora non è arrivato, sarebbe bello farlo dopo tutti gli anni nelle giovanili., serve solo rompere il ghiaccio".- "Per me è molto importante, rappresenta la continuità di un percorso che va avanti da anni.. La società mi ha sempre dimostrato fiducia, questa è la ciliegina sulla torta".- "Sognavamo le Olimpiadi,. Contro Francia c'è stato qualche errore arbitrale ma dovevamo reagire in modo diverso, e siamo stati poco bravi noi con la Norvegia; non abbiamo sfruttato le occasioni, in un torneo così non ci si può permettere di sbagliare".- "Se non avessi fatto il calciatore. Tifo Golden State perché c'è Steph Curry; diciamo che nel calcio sono sempre stato juventino, nell'NBA tifo più per i giocatori che per le squadre".