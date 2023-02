Ecco perché nel frattempo il centrocampista bianconero ha fatto ingresso e uscita dal J Medical in stampelle, prima di prendersi un po' di tempo per aspettare che la caviglia almeno si sgonfi un po'.: niente Fiorentina e Spezia in campionato, niente doppia sfida di Europa League con il Nantes, può esserci il Toro (28 febbraio) nel mirino o magari la trasferta di Roma contro i giallorossi (5 marzo).Il fastidio alla zampa dell'oca è da gestire e valutare giorno dopo giorno, servirà navigare a vista ma è tutt'altro che da escludere il fatto che il campione del Mondo possa essere a disposizione già per la partita con la Fiorentina, almeno in panchina.- Obiettivo ottimistico ma pur sempre obiettivo anche per Paul, che nel mirino ha in ogni caso un ritorno in campo il prima possibile ma senza correre ulteriori rischi. Ci proverà per domenica, vorrà riuscirci per la gara d'andata col Nantes di Europa League. Con il trio, per ora, inevitabilmente costretto agli straordinari.