La Juventus è sempre alla finestra, anche sul mercato inglese. Domenica emissari del club bianconero erano ad Anfiled, dove il Liverpool ha battuto 2-1 in rimonta il Tottenham. Il gol decisivo è stato segnato su rigore dall'egiziano Salah (ex Roma e Fiorentina), da tempo nel radar dei campioni d'Italia. Sempre secondo Tuttosport, la Juve ha messo gli occhi anche su tre calciatori del Tottenham: l'attaccante sudcoreano Son (27 anni ex Bayer Leverkusen), sotto contratto fino al 2023 come Salah; il difensore belga Alderweireld (30 anni ex Atletico Madrid e Ajax), in scadenza di contratto a giugno; un altro possibile colpo a parametro zero per la prossima stagione è il centrocampista danese Eriksen. Già nel mirino del Real Madrid, che ai bianconeri contende pure il francese Pogba del Manchester United.