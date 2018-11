Notte di Champions League per la Juventus. In campo e... sul mercato, perché non c'è solo la sfida col Valencia per chiudere il discorso qualificazione definitivamente. Uno scout di fiducia del ds Fabio Paratici infatti volerà questa sera a Monaco di Baviera, destinazione Bayern-Benfica, un'occasione di prestigio per seguire da vicino i progressi di Alejandro Grimaldo. Terzino sinistro classe '95, ha già dato la sua disponibilità totale a un eventuale futuro bianconero e il suo agente è Jorge Mendes, particolare non di poco conto.



IL DOPO ALEX SANDRO - La Juve infatti da anni segue da vicino questo ragazzo, evidente la sua crescita recente nell'ultima stagione ma Grimaldo deve ancora convincere a pieno prima di fare un investimento importante da oltre 35/40 milioni per assicurarsi un terzino tra i più ambiti. Simile a Joao Cancelo per caratteristiche offensive e dotato di grande qualità tecnica, è una delle alternative ad Alex Sandro se dovesse partire nella prossima estate; nessuno spiraglio invece per Grimaldo alla Juve da gennaio. La missione bianconera è pronta a partire, mentre Jorge Mendes continua a spingere per portare Grimaldo in un top club. E il canale con la Juve di CR7 si fa bollente. Aspettando le scelte di Paratici...