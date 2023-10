. La tranquillità dell’ambiente bianconero è minata, nelle ultime settimane, dai casi prima Pogba (fermato per la positività al doping, confermata dalle contro analisi) e poi Fagioli (indagato dalla Procura di Torino per lo scandalo scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano).. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, durante questa sosta delle Nazionali, si sta allenando alla Continassa, in vista della sfida di campionato contro il Milan che attende la Vecchia Signora alla ripresa, un match fondamentale che potrà dire molto sulle ambizioni del club piemontese., infortunatosi in Nazionale durante la notte. Il difensore brasiliano è uscito sul finire del primo tempo della sfida contro il Venezuela. Il capitano bianconero si è accasciato in mezzo al campo, toccandosi la coscia sinistra. Secondo quanto risulta a Calciomercato.com,La sua presenza contro il Milan è a forte rischio, specialmente se la lesione verrà confermata. Ma può non essere l’unica.per gli impegni dell’Italia contro Malta e Inghillterra. L’esterno azzurro, come comunicato dai canali ufficiali della FIGC, sarà out per un non meglio precisato infortunio. Un problema muscolare alla coscia aveva costretto l’azzurro a saltare il derby contro il Torino, sLe sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno., rimasto alla Continassa insieme a Perin, Pinsoglio, Rugani, Cambiaso, Fagioli e Nicolussi Caviglia, per recuperare al meglio e superare, definitivamente, i problemi di lombalgia che non gli hanno permesso di essere disponibile per il match contro il Torino, durante l’ultima partita di campionato disputata dai bianconeri.Tra gli altri lungodegenti di casa Juventus,Il terzino ex Milan sta recuperando dalla rottura del legamento crociato accusata contro il Lecce durante la fine della scorsa stagione.