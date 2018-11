Missione Juve per Tanguy Ndombele. Fabio Paratici è rimasto particolarmente colpito dal mediano dell'Olympique Lione che ha già visionato personalmente in occasione di Psg-Lione. Una crescita costante, quella del nazionale francese con la quale ha raccolto quattro presenze nelle ultime due parentesi tra amichevoli e Nations League. Lui a fianco di N'Golo Kanté, giocatore che ricorda per caratteristiche pur con una struttura fisica ben diversa. Centrocampista centrale che si districa bene sia in un centrocampo a due che a tre, quello attualmente più utilizzato da Allegri. La Juve ci prova e aumenta l'intensità del lavoro dei propri osservatori.

IL BLITZ - Sabato un nuovo appuntamento: alle 17 andrà in scena lo scontro diretto per un posto in Champions tra Lille e Lione, attesi uomini Juve per un autentico blitz che possa servire non soltanto per monitorare una volta di più Ndombele in una partita decisiva, ma anche per mantenere i rapporti con l'entourage del giocatore. Quelli con il Lione sono già avviati e solidi. Un buon punto di partenza perché Nbombele fa gola a tanti altri top club europei. Dal Barcellona al Tottenham. I bianconeri proveranno a giocare d'anticipo anche perché Paratici non vuole partecipare ad aste e anche se Aulas è lo stesso presidente che un paio di stagioni fa ha fatto leva proprio sulla Juve per far lievitare il prezzo di Corentin Tolisso, seguito per un anno intero e poi finito al Bayern. Intanto il prezzo del cartellino di Ndombele è già fissato ad oltre 40 milioni. La Juve lo studia assieme al compagno di squadra Houseem Aouar, trequartista di vent'anni dal futuro assicurato. Le attenzioni principali, però, saranno tutte su Nbombele.