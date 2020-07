Come scrive il Corriere di Torino, Sarri ha un'arma per provare a spegnere Theo Hernandez: è Juan Cuadrado. Un'arma quasi naturale, anche perché sugli esterni continua a latitare una vera e proprio scelta. Scrive il Corriere: "Non si vive solo di Cristiano Ronaldo contro Ibrahimovic. Il pericolo corre (anche) sulle fasce. Il colombiano galopperà sulla corsia destra bianconera, il francese sulla sinistra rossonera.