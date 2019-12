C’è qualcosa di misterioso attorno a Mandzukic e al suo rapporto con la Juve. Vogliono farla passare come una normale storia di calcio, ma non può essere così. Basta seguire il corso degli eventi per comprenderlo. Quando ha sottoscritto il nuovo contratto,da quasi sei milioni netti a stagione. Attenzione alla data in cui questo è avvenuto: 4 aprile. Di quest’anno, non del 2017 o 2018. Ieri, in pratica.