Mistero sul contratto di Alvaro Morata? Secondo quanto riportato da Marca, l'accordo dell'attaccante con l'Atletico Madrid non sarebbe in scadenza nel giugno del 2023 ma del 2024, perchè sembra che il giocatore abbia firmato, all'insaputa di molti, il rinnovo con i Colchoneros prima di dare il via alla sua seconda esperienza alla Juve, che quest'oggi lo ha salutato ufficialmente dopo aver deciso di non riscattarlo. L'ipotetica novità nell'accordo potrebbe essere decisiva nel momento in cui il classe 1992 e il club spagnolo volessero avviare una trattativa con un'altra società: Morata piace ancora alla stessa Juve, che non esclude di fare un nuovo tentativo per portarlo a Torino per la terza volta.