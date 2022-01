Luciano Moggi critica Massimiliano Allegri nel suo consueto editoriale per Libero: ​‘Alla fine sono state due le gare di cartello a meritare l’attenzione: Milan-Roma, per capire se il Milan può essere accreditato come il vero rivale dell’Inter, e Juve-Napoli per capire se la rincorsa della Juve al quarto posto è fattibile, al di là del fatto di dover incontrare un Napoli incerottato causa Covid, infortuni e Coppa d’Africa. Il Napoli ha pareggiato a Torino (1-1), privo finanche del suo condottiero Spalletti, costretto ad utilizzare Ghoulam, anche se assente da lungo tempo, mentre in panca sedevano soltanto due titolari: Elmas e Petagna. Al contrario della Juve che poteva contare su Dybala, Kean, Bentancur e Kulusevski. Il Napoli si è presentato in campo compatto ed è andato addirittura in vantaggio con Mertens dimostrando personalità nonostante le assenze, e ha impedito ai bianconeri di avvicinare il quarto posto, pregiudicando così la loro rincorsa verso la Champions: -5 dal Napoli, il Milan ormai involato e Atalanta e Inter che possono allungare. Dice Allegri: «Il tempo c’è». E noi sul tempo siamo d’accordo. Non ci troviamo d’accordo, però, sul gioco (che purtroppo latita) e su come il tecnico schiera la squadra: sempre di rimessa, con i soliti difetti a centro campo e poca incisività davanti, con i contro piedi di Chiesa che dà tutto se stesso, ma al quale non si può chiedere di trasformarsi da contropiedista in goleador. Per questo la Juve, con 28 reti, è l’undicesimo attacco del campionato. Per questo sarà difficile che possa raggiungere la qualificazione, a meno che…’.