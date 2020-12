Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, parla die bianconeri dalle colonne di Libero: "Non va oltre l’1-1 la Juve a Benevento ma, cosa peggiore, si fa raggiungere dalla matricola dopo essere andata in vantaggio con Morata. Pirlo ha lamentato mancanza di personalità che, dice, essere la causa della mancata vittoria e sussurra tra i denti che c’è ancora da lavorare. Ci permettiamo di suggerire ad Andrea che la personalità non si compra né si insegna, o c’è o non c’è, e nella Juve manca soprattutto quando non scendono in campo i senatori (Ronaldo, Chiellini, Buffon e Bonucci). Si è avvertita troppo la mancanza e anche la mancata convocazione di CR7 che non stava bene ed era anche stanco, eppure le ultime lo danno “arruolabile” contro la Dinamo Kiev. Certo, se il portoghese dovesse fare i 90’ di Champions potrebbe passare il messaggio che qualcuno preferisce la Coppa (nonostante la qualificazione raggiunta) al campionato dove ci sono invece da recuperare punti e posizioni".