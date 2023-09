Kenan Yildiz, attaccante della Juve classe 2005, è il primo obiettivo di Vincenzo Montella. Il giovane promosso dalla Next Gen ha svolto la trafila delle giovanili con la Turchia, ma è nato in Germania e possiede la doppia nazionalità. Il suo nome è cerchiato in rosso dal nuovo ct della Turchia che proverà a strapparlo alla Germania, visto che non ha ancora esordito in nessuna Nazionale maggiore. Come riportato da Tuttosport, i prossimi impegni delle Nazionali possono essere l'occasione per la prima convocazione.